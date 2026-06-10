Чебоксары подверглись ракетной атаке

Сегодня утром столица Чувашии город Чебоксары подвергся ракетной атаке. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах.

«Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. Держу ситуацию на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности», – написал Николаев в «Макс».

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и при обнаружении любых обломков звонить по номеру 112. В Чувашии продолжает действовать ракетная опасность.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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