Более 300 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области после ударов ВСУ

Запорожская область минувшей ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Из-за атак на гражданскую инфраструктуру без электроснабжения остались 16 муниципалитетов – более 300 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. «Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов», – говорится в сообщении Балицкого в его канале в «Максе».

Глава региона уточнил, что ВСУ совершили 18 атак на Запорожскую область. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский, Пологовский муниципальные округа, города Мелитополь, Энергодар и Бердянск. В результате атак БПЛА на легковой и грузовой автомобили пострадали два человека на автодороге в районе села Бурчак Михайловского округа и в городе Пологи. Пострадавших – женщину и мужчину – госпитализировали.

В селе Новоднепровка Каменско-Днепровском округа беспилотник ударил по территории детского сада, повреждено остекление здания. В Мелитополе при атаках повреждения получила городская инфраструктура, три частных дома и припаркованные гражданские автомобили. Обошлось без пострадавших.

Добавим, в соседней Херсонской области после ночной атаки БПЛП полностью обесточены восемь округов, сообщал губернатор Владимир Сальдо. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа. Энергетики и аварийные службы прилагают усилия для восстановления подачи электричества.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube