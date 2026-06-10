Дрон ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу под Мелитополем

Украинский беспилотник атаковал рейсовоый автобус, следующий из Мелитополя в село Великая Белозерка. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в «Максе».

В момент атаки в автобусе находились девять человек: восемь пассажиров и водитель, уточнил он. Обошлось без пострадавших. Пассажиров и водителя оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные службы.

Судя по фото с места происшествия, опубликованному Балицким, вражеский дрон ударил в заднюю часть автобуса, разбито окно.

Фото: канал губернатор Запорожской области Евгения Балицкого в «Максе»

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Мелитополь, Наталья Петрова

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