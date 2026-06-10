Дома были одни: трое детей погибли на пожаре в Башкирии

В Салаватском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Известно, что дети находились дома одни. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Трагедия произошла в среду днем в селе Новые Каратавлы. На момент прибытия пожарных одноэтажный деревянный дом был полностью объят огнем. Пожар ликвидировали, но при разборе сгоревших конструкций и проливке пепелища обнаружены тела трех детей. Погибшим было 6, 8 и 11 лет.

На месте работают дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следственные органы и психологи МЧС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По данным регионального управления СК России, дети находились дома без присмотра взрослых. После завершения осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления точных причин смерти несовершеннолетних и причины возгорания. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям родителей детей.

Свою проверку по факту трагедии проводит прокуратура. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и обеспечение требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует расследование пожара.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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