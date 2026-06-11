Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции отключилось внешнее энергоснабжение. Энергоблоки переведены на питание от резервных дизельных генераторов.

Как сообщили представители станции, ЗАЭС полностью обесточена из-за отключения линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1». Переход на питание от генераторов прошел штатно.

«Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», – подчеркнули на ЗАЭС.

За последнюю неделю это уже второе отключение станции. Предыдущий блэкаут произошел 5 июня, на следующий день линия «Ферросплавная-1» вернулась в работу.

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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