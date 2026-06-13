В Башкирии около магазина зарезали 14-летнего подростка из-за пакета с продуктами

В Башкирии около магазина зарезали 14-летнего подростка из-за пакета с продуктами. Подозреваемым оказался 21-летний местный житель, сообщает республиканский главк Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено днем 12 июня. Фигурант, находясь возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры, заметив выходящего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов, напал на него и нанес несколько ударов ножом в область туловища и рук, после чего скрылся с похищенным пакетом.

«От полученных ранений несовершеннолетний вскоре скончался недалеко от места происшествия. Обвиняемый был задержан в тот же день на улице», – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Уфа, Анастасия Смирнова

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