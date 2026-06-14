В Краснодарском крае из-за прорыва дамбы реки Кубань затоплено более четырех тысяч гектаров сельхозземель

В Крымском районе Краснодарского края в результате прорыва дамбы на реке Кубань на затоплено более четырех тысяч гектаров сельхозземель, часть из которых засеяны пшеницей. Об этом сообщила администрация муниципального образования в «Максе».

«Увеличивается площадь затопленных сельхозземель. В Крымском районе под водой уже более 4,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большая часть – более 1,3 тыс. га – посевы пшеницы. Вода из-за прорыва дамбы р. Кубань на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений», – уточнили местные власти.

Из-за угрозы подтопления, по данным оперштаба Кубани, в крае режим ЧС действует в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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