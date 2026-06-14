В Самарской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза

В Самарской области объявлен карантин на территории села Новокуровка Хворостянского района после выявления бруцеллеза у крупного рогатого скота в одном из личных подсобных хозяйств. Об этом сообщается в приказе регионального комитета ветеринарии, который цитирует ТАСС.

«Определить территорию в радиусе 5 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в пределах административных границ: село Новокуровка, железнодорожная станция Чагра, село Михайло-Лебяжье, село Елань сельского поселения Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области, неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин)», – говорится в документе.

На время действия карантина установили запрет на лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, выпас здоровых восприимчивых животных на участках пастбищ, где паслись больные животные, заготовку и вывоз кормов, с которыми имели контакт больные животные, доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока и использование молока, не прошедшего термической обработки. Также запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.

В мае вспышку заболевания бруцеллезом зафиксировали в Астраханской области. По данным управления Роспотребнадзора по региону, семь случаев бруцеллеза зарегистрировали среди церковнослужителей и прихожан одного из монастырей области. Возбуждено уголовное дело.

Самара, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube