Автобус с вахтовиками врезался в фуру под Тюменью: есть погибший и раненые

В ДТП с участием автобуса и грузовика в Тюменской области погиб один человек и 11 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авария произошла ранним утром 15 июня на 101 км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Вахтовый автобус столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали 12 человек, один из них скончался. Двое пострадавших госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.

На момент аварии в автобусе находились 19 вахтовиков и два водителя, уточнили спасатели.

По данным региональной Госавтоинспеции, автобус следовал из Уфы в Сургут. 60-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза Volvo и врезался в него. В ГИБДД допустили, что водитель мог уснуть за рулем. В результате ДТП он погиб. Уточняется, что водитель автобуса сменил напарника около двух часов ночи. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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