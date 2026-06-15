ВСУ нанесли новый удар по мостам между Херсонской областью и Крымом: движение перекрыто

Мосты между Херсонской областью и Крымом вновь подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто», – говорится в сообщении главы Херсонской области в «Максе».

Кроме того, ночью удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему сейчас перекрыто, уточнил Сальдо.

Глава региона добавил, что из-за сохранения опасности БПЛА специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб. «Противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям», – заявил Сальдо. Он также отметил, что информация по движению будет доводиться дополнительно.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что из-за перекрытия движения по мосту у Чонгара проезд осуществляется в объезд по маршруту Мелитополь – Новоалексеевка – Новотроицкое – Чаплинка – Мирное – Армянск.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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