В Туве маленький ребенок отравился марганцовкой

В Туве маленький ребенок попал в больницу с отравлением марганцовкой.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, инцидент случился в многодетной семье в Улуг-Хемском районе республики 9 июня. Известно, что в тот день родители выпивали, мать уснула, за детьми присматривал отец. Двухлетний мальчик, пока никто не видел, нашел калия перманганат и употребил внутрь, степень тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка, устанавливается. Известно, что врачи оказали мальчику необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Семья, в которой воспитывается четверо детей, не числится на профилактическом учете. Сейчас старший, 12-летний ребенок, временно живет у бабушки, 9-летний помещен в соцучреждение, 8-месячный ребенок – в детское отделение больницы.

Проводятся следственные мероприятия.

Тува, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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