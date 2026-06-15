Пасынок норвежского наследного принца отсидит 4 года за изнасилования

В понедельник, 15 июня, пасынок норвежского наследного принца Хокона был признан виновным в изнасиловании и домашнем насилии и приговорен к четырем годам тюремного заключения. Судебный процесс шел семь недель и, как пишут СМИ, он очень подорвал некогда безупречный имидж королевской семьи.

Суд Осло признал Мариуса Борга Хойби, который вошел в королевскую семью после замужества его матери Метте-Марит с Хоконом в 2001 году, виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, в том числе в одном случае, совершенном в подвале дома наследного принца.

Он был оправдан по двум другим обвинениям в изнасиловании.

29-летний Хойби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, включая изнасилование, но признал себя виновным по некоторым менее серьезным обвинениям, и может обжаловать приговор.

Прокуратура требовала семь лет и семь месяцев тюремного заключения.

В ходе расследования была выявлена ​​наркотическая зависимость Хойби, представлены видеозаписи его сексуальных контактов, сделанные им самим, и более 800 электронных сообщений, приобщеных к делу в качестве доказательств, сообщает CNN.

«Суд установил, что доказано, что она не смогла оказать сопротивление», – заявил судья окружного суда Осло Йон Свердруп Эфьестад, зачитывая вердикт по делу об изнасиловании в доме наследного принца.

Хойби наблюдал за оглашением приговора по видеосвязи из тюрьмы, но в зале суда его не было видно и слышно.

Потерпевшая плакала в суде.

В суде, где огласили приговор, присутствовала только одна из женщин, обвинявших его в изнасиловании. После того, как судья признал Хойби виновным в изнасиловании, она расплакалась и вытерла глаза салфеткой, которую ей дал адвокат.

Действия Хойби еще больше подорвали популярность и некогда очень позитивный общественный имидж королевской семьи.

Это совпало с извинениями кронпринцессы Метте-Марит за «неправильное суждение», проявленное в поддержании контактов с покойным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном после его осуждения в 2008 году.

Опрос, проведенный Норстатом 21 февраля – во время судебного разбирательства – показал снижение числа норвежцев, выступающих за сохранение монархии, до рекордно низкого уровня в 60% по сравнению с 70% в январе, и рост до 27% с 19% среди тех, кто хочет другой системы правления.

В мае популярность королевской семьи несколько восстановилась: 64% опрошенных Норстатом поддержали монархию, а 23% высказались за другую систему правления.

Приговор был вынесен в сложных личных обстоятельствах для Метте-Марит, матери Хойби, которой необходима пересадка легких из-за легочного фиброза.

Осло, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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