В Ставропольском крае раскрыли банду, укравшую у банков 120 млн рублей

В Ставропольском крае раскрыли организованную группу мошенников, которые похитили у банков более 120 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники использовали возможности, которые предоставляют реализуемые крупными банками специальные кредитные программы для индивидуальных предпринимателей. По их условиям бизнесменам могут быть выданы займы в размере до 10 млн рублей.

Преступники привлекали жителей СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как ИП и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм. Затем в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли заявки на оформление кредитных продуктов. Поступившие деньги похищались.

«В настоящее время предварительно установлено, что в состав преступной организации вошли 12 человек. За полтора года с помощью 28 заемщиков ими похищено около 120 млн рублей», – сообщила Волк.

В результате было возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов, а также по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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