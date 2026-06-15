Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Военный самолет Ту-22М3 разбился при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, экипаж успел катапультироваться.

ЧП произошло сегодня. «В ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», – уточняется в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Как отмечается, самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования Военно-космических сил России.

Согласно открытым данным сайта Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Иркутск, Анастасия Смирнова

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