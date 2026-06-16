Весь экипаж упавшего накануне американского бомбардировщика B-52 погиб

Восемь членов экипажа погибли в результате крушения в понедельник американского бомбардировщика B-52. Самолет упал вскоре после взлета с авиабазы ​​Эдвардс, расположенной к северо-востоку от Лос-Анджелеса, уточняет CNN.

Это самая смертоносная катастрофа с участием бомбардировщика B-52 с 1982 года. В той катастрофе девять членов экипажа погибли во время тренировочных испытаний на авиабазе Мэзер недалеко от Сакраменто.

Как сообщили официальные лица, бомбардировщик B-52 Stratofortress, потерпевший крушение в понедельник, выполнял плановый испытательный полет, взлетев в 11:20 утра по местному времени.

По словам старшего сержанта Джошуа Т. Скарлокена, в течение следующих нескольких часов будут уведомлены семьи погибших. Экипаж состоял из военных чиновников, гражданских лиц и государственных подрядчиков, добавил Скарлокен.

Компания Boeing, производитель самолета, сообщила, что двое ее сотрудников находились на разбившемся борту. «Мы поддерживаем связь с их семьями и предлагаем им поддержку», – говорится в заявлении Boeing.

По словам представителей ВВС, бомбардировщик B-52 проводил испытания в рамках программы модернизации радаров.

Военные начнут расследование произошедшего, но точные детали станут доступны общественности примерно через шесть месяцев, уточняет CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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