ФСБ сорвала теракт на железной дороге в Ярославской области

Сотрудники ФСБ России задержали в Ярославской области мужчину, который готовил теракт на объекте железного транспорта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении спецслужбы. Им оказался житель города Рыбинска 2003 года рождения. Фигурант был выявлен сотрудниками УФСБ в результате длительной оперативной разработки.

«Гражданин был завербован спецслужбами противника посредством шантажа за перечисление денежных средств в адрес террористической организации. Вместо обращения в правоохранительные органы молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов», – сообщила официальный представитель УФСБ РФ по региону Ольга Коптева.

В ведомстве уточнили, что задокументировано несколько эпизодов противоправной деятельности задержанного на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Кировский районный суд Ярославля заключил подозреваемого под стражу.

Ярославль, Наталья Петрова

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