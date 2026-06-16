В аварии с микроавтобусом в Саратове пострадали 11 человек

В Саратове пассажирская «Газель» столкнулась с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

ДТП произошло недалеко от поселка Соколовый Гагаринского района Саратова. Отмечается, что микроавтобус перевозил дорожных рабочих.

«Десять мужчин и одна женщина в состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», – рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Саратов, Зоя Осколкова

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