В аварии с микроавтобусом в Саратове пострадали 11 человек

В Саратове пассажирская «Газель» столкнулась с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали 11 человек.
ДТП произошло недалеко от поселка Соколовый Гагаринского района Саратова. Отмечается, что микроавтобус перевозил дорожных рабочих.
«Десять мужчин и одна женщина в состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», – рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Саратов, Зоя Осколкова
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