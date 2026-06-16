В Оренбургской области задержали шпионившего для Украины подростка

В Оренбургской области задержали юношу, который передавал важные сведения украинской разведке. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», – говорится в сообщении.

Задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию куратора, юноша собирал информацию об объектах критически важной инфраструктуры и передавал ее противнику для дальнейшего удара беспилотниками.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

Оренбург, Зоя Осколкова

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