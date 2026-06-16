В Красноярском крае отец поджег дом с четырьмя детьми в отместку жене

В Красноярском крае 42-летнего жителя обвиняют в покушении на убийство четверых детей. Мужчина хотел отомстить жене и поджег дом, где спали малыши.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Супруги распивали спиртные напитки у родственников, где между ними произошла ссора. Муж вернулся домой один и решил отомстить жене, которая осталась у близких.

Мужчина облил стену дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, при этом он знал, что в здании спали четверо детей в возрасте пяти, семи и 10 лет. Отец скрылся с места преступления, детей спасли соседи, но дом был практически полностью уничтожен огнем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство четырех малолетних лиц, совершенное общеопасным способом»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога»). В ходе расследования установлены детали произошедшего, подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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