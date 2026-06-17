СМИ обсуждают инцидент в Ла-Манше: военный корабль РФ открыл стрельбу в сторону яхты под британским флагом

В минувший вторник российский военный корабль в Ла-Манше произвел предупредительные выстрелы в нескольких сотнях метров перед яхтой под британским флагом, которая, судя по всему, двигалась по курсу столкновения с ним.

Яхта не сообщила о каких-либо пострадавших или повреждениях и продолжает свой путь.

В заявлении министерства говорится, что экипаж российского фрегата заметил гражданскую яхту «Bright Future» и сообщил, что она «находится на опасном курсе», который может привести к «близкому сближению» с военным кораблем.

По данным министерства обороны, после нескольких безуспешных попыток связаться с экипажем яхты по радио, судно сохранило свой курс, и российский экипаж запустил сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание экипажа.

В российском министерстве заявили, что парусная яхта продолжала «опасное приближение», и когда она приблизилась на расстояние около 150 метров, командир российского фрегата «решил открыть предупредительный огонь вдоль курса судна, используя корабельное стрелковое оружие». После этого яхта изменила курс, отдалившись от российского судна, сообщило министерство.

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорьевич» действовал в строгом соответствии с международными морскими правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – говорится в заявлении Министерства обороны России.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил во вторник, что предупредительные выстрелы не были направлены на британское судно, а представляли собой «попытку предотвратить возможное столкновение». Инцидент произошел в 32 километрах к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Великобритании.

Передвижения российских военных кораблей при прохождении через Ла-Манш, самый оживленный судоходный район в мире, регулярно отслеживаются и контролируются британскими властями. Во вторник за «Григоровичем» следил HMS Mersey, патрульный корабль Королевского флота, действовавший в этом районе во время инцидента, сообщил представитель флота, которого цитируцет CNN.

По данным источника в британском оборонном ведомстве, российское судно подавало другим судам сигналы о дрейфе, а не о маневрировании под двигателем, что, по словам источника, могло сделать российское судно более уязвимым и привести к предупредительным выстрелам. Источник добавил, что, предположительно, были произведены одиночные выстрелы, а не автоматическая стрельба.

Этот инцидент произошел через два дня после того, как британские военные впервые перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер, связанный с российским «теневым флотом», как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Официальные лица не связывают эти два события.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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