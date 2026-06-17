Один человек погиб при аварии на химпредприятии под Саратовом

В Саратовской области произошла авария на химпредприятии. По предварительным данным, один человек погиб.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о ЧП в Петровском районе поступило накануне днем. На территории промышленного предприятия произошел выброс химически опасных веществ.

«В результате аварии погиб один человек. Утечка ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено», – отметили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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