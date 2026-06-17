Значительная часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

Отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре затронули значительную часть Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе».

Ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак ВСУ, продолжаются, добавил глава региона.

«Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», – отметил Балицкий.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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