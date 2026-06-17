В Ростове-на-Дону в мусорном баке нашли тело младенца

В Ростове-на-Дону обнаружили мертвым новорожденного ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Тело младенца обнаружили в мусорном баке у жилого многоквартирного дома. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Отмечается, что на теле не обнаружено следов насильственной смерти. Назначены экспертизы, которые установят точную причину смерти.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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