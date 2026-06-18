Глава «Росатома»: ВСУ перешли к систематическому убийству сотрудников ЗАЭС

Боевики Вооруженных сил Украины целенаправленно убивают сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС», – заявил Лихачев.

В результате налета украинских дронов на Энергодар 17 июня пострадали четверо жителей, включая двух работников цеха централизованного ремонта АЭС, один из которых впоследствии скончался. За жизнь второго сотрудника борются врачи.

«Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе», – глава «Росатома».

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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