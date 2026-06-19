Взрыв газа и пожар в жилом доме в Новосибирске: пострадали двое, один в реанимации

Два человека пострадали в результате взрыва газа и начавшегося пожара в трехэтажном жилом доме в Новосибирске. Один из них находится в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию ожогового центра областной больницы, сообщили в региональном минздраве. Второму оказали медицинскую помощь на месте.

ЧП произошло около 9 часов утра в доме на Народной улице. Газ взорвался в одной из квартир на втором этаже жилого дома. После взрыва началось возгорание, которое перешло на кровлю. Четыре человека были спасены пожарными. Предварительно, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 10:22 сотрудники МЧС объявили о ликвидации открытого горения. На месте происшествия работает группировка огнеборцев из 76 человек и 24 единиц техники. В настоящее время пожарные продолжают проливку поврежденных огнем конструкций и дымоудаление.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уточнил, что всего в доме 20 квартир. «После тушения пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома», – написал он в «Максе».

Следователи проводят проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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