Психически больной мужчина бежал из больницы, залез на ЛЭП и ел банан

В Приморском крае правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, чтобы задержать страдающего тяжелым психическим расстройством мужчину, который взбирался на высотные конструкции. Как сообщает краевое управления МВД РФ, ранее 36-летний житель поселка Волчанец Партизанского района сбежал из специализированного медучреждения, где по решению суда должен был проходить лечение.

Позднее в полицию поступили заявления жителей Партизанского городского округа об опасных попытках мужчины подняться на высотные конструкции. В итоге в Интернете появились кадры, как психически больной мужчина сидит на ЛЭП и есть банан.

В ходе задержания гражданин оказал сопротивление, в связи с чем к нему были применены физическая сила и специальные средства. Мужчина был передан медикам и помещен в стационар медицинского учреждения закрытого типа.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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