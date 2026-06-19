Житель Донецка прикинулся сотрудником ФСБ и угрожал пистолетом сотруднице ПВЗ

В Донецке задержали мужчину, которые угрожал персоналу пункта выдачи заказов пистолетом и выдавал себя за действующего сотрудника спецслужб. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

О нападении на ПВЗ стало известно из соцсетей, где получил распространение ролик, в котором мужчина с оружием в руках называет себя сотрудником «федеральной безопасности» и высказывает угрозы в адрес работницы.

«В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по ДНР задержан житель Донецка, угрожавший оружием сотрудникам логистической компании и представлявшийся сотрудником ФСБ России», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый сознался в содеянном и раскаялся в своих действиях. В настоящее время он находится под стражей.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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