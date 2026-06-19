В Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда и погиб

В Башкирии пассажир выпал из ехавшего поезда. От полученных травм мужчина скончался. Следственные органы проводят проверку после гибели пассажира. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 17 июня на 1565-м километре перегона Чишмы – Шингакуль Куйбышевской железной дороги. Мужчина выпал из движущегося пассажирского поезда, получив смертельные травмы. В СК заявили, что пассажир пренебрег правилами безопасности.

По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи СК РФ на транспорте устанавливают все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.

Уфа, Наталья Петрова

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