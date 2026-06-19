В Волго-Каспийском морском канале образовалась «пробка» из судов

Часть Волго-Каспийского морского судоходного канала стала недоступна для движения из-за обмеления. В результате на Волге образовалась многокилометровая «пробка» из судов.

«В связи со сложной навигационной обстановкой, а именно продолжающимися негативными паводковыми последствиями, на участке 151-155-го км Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение судов», – сообщили в Росморречфлоте.

На этом участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех земснарядов высокой производительности. «Просим судовладельцев заблаговременно скорректировать графики движения судов», – добавили в ведомстве.

Тем временем, на 155-170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала скопились суда, которые не могут продолжить движение. Как сообщает канал «Shot», проходная осадка на отдельных участках реки снизилась с проектных 4,5 метра до 3,2-3,7 метра. На сегодняшний день в «пробке» застряло 75 судов – 40 на заход с моря и еще 35 в обратном направлении, два сели на мель.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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