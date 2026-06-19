В Кузбассе впал в кому оставленный матерью в машине ребенок

В Кемеровской области семилетний мальчик потерял сознание в машине, где его оставила мать. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Таштаголе. Женщина заперла сына в автомобиле и ушла по делам. Малыш получил тепловой удар и потерял сознание.

«В состоянии комы ребенок был помещен в реанимационное отделение», – говорится в сообщении регионального управления МВД. Врачи оценивают состояние маленького пациента как тяжелое.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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