На Кубани мужчина с мачете напал на посетителей торгового центра

В Краснодаре молодой мужчина, вооруженный мачете, напал на посетителей торгового центра. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в ТРЦ «West Mall». Молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. «Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу», – говорится в сообщении.

Кроме того, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В здании сработала пожарная сигнализация.

Злоумышленника удалось задержать, сейчас с ним работают следователи. Мотивы нападения устанавливаются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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