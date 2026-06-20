На Кубани мужчина с мачете напал на посетителей торгового центра

В Краснодаре молодой мужчина, вооруженный мачете, напал на посетителей торгового центра. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в ТРЦ «West Mall». Молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. «Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу», – говорится в сообщении.
Кроме того, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В здании сработала пожарная сигнализация.
Злоумышленника удалось задержать, сейчас с ним работают следователи. Мотивы нападения устанавливаются.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»