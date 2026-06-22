Семь землетрясений произошло у берегов Севастополя за утро

Серия землетрясения произошла утром 22 июня в Черном море у берегов Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

По его словам, всего было зафиксировано семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Так, в 06:14 был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,7 в 26 км от Севастополя. В 08:48 в 30 км от города произошло землетрясение магнитудой 4,4, уточнил губернатор.

Развозжаев предупредил, что возможны повторные толчки, и попросил жителей города сохранять спокойствие.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали», – написал он в «Максе».

Губернатор, сославшись на специалистов, отметил, что «регулярная сейсмичность в нашем регионе – это нормально». Сейсмологи, в свою очередь, напомнили, что Черноморское побережье Крыма и Краснодарского края относится к зоне повышенной сейсмической опасности.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров в Черном море. Первые сообщения о землетрясении были зафиксированы в 05:09 мск. По словам местных жителей, толчки ощущались в разных частях Севастополя.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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