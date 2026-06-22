В Кузбассе скончался ребенок, оставленный матерью в запертой машине

Семилетний мальчик, которого мать оставила в запертой машине в Кузбассе и ушла по делам, скончался. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в городе Таштаголе. Оставленный матерью в автомобиле ребенок получил тепловой удар и потерял сознание. Мальчика в состоянии комы ребенок поместили в реанимационное отделение. Врачи оценивали состояние маленького пациента как тяжелое. По данным СМИ, мать оставила сына в машине на три часа.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении женщины: за оставление в опасности и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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