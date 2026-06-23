ФСБ сорвала двойной теракт против силовиков в Пятигорске с участием смертниц

В Пятигорске Ставропольского края ФСБ пресекла двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, задуманный украинскими спецслужбами. Задержаны две завербованные Киевом женщины, пытавшиеся доставить мощные самодельные бомбы к одному из зданий силовых ведомств. Взрывные устройства обезвредили, никто из гражданских и силовиков не пострадал.

По данным спецслужбы, сначала на подходе к одному из зданий силовых структур в Пятигорске задержали 19-девушку. В ее рюкзаке обнаружили СВУ мощностью около 2 кг тротила. После этого в районе ввели повышенные меры безопасности, начался поиск вероятных соучастников задержанной. В результате поблизости от места происшествия задержали 47-летнюю гражданку России, планировавшую «по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы». Обе бомбы обезвредили. Первое СВУ поместили в безопасное место, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал, уточнили в ФСБ.

Задержанные рассказали на допросе, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб и не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц.

Как отметили в ФСБ, основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди правоохранителей.

Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), о незаконной перевозке боеприпасов (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ), о незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

В СК РФ уточнили, что обе женщины, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли в Пятигорск из Москвы и не были знакомы – «каждая действовала обособленно».

На допросах задержанные сообщили, что приехали в Пятигорск по указанию человека, который предложил им высокооплачиваемую работу, – им нужно было только доставить рюкзаки, пишет Baza.

Обе фигурантки заключены под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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