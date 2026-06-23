В Оренбуржье из-за сильных ливней подтоплено почти 190 домов

В Оренбургской области из-за проливных дождей и подъема уровней воды в реках подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуированы 93 человека, в том числе 12 детей, сообщает региональный главк МЧС России.

Подтопления зафиксированы в Бугуруслане, Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском и районах. В городе Бугуруслане остается подтоплено 144 жилых дома и 281 приусадебный участок. Эвакуированные жители размещены в пунктах временного размещения и у родственников.

За сутки вода ушла из 14 жилых домов в трех населенных пунктах. К устранению последствий дождевого паводка привлечены 66 человек и 33 единицы техники.

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев заявил, что масштабные ливни впервые за 26 лет вызвали в регионе значительные подтопления в населенных пунктах. Так, у Бугуруслана уровень воды в реке Большой Кинель за ночь вода прибыла на более чем два метра и достигла отметки 445 см. В течение суток там не прекращались дожди, за 24 часа выпала почти трехмесячная норма осадков. В Бугуруслане был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе в усиленном режиме работают МЧС и коммунальные службы.

По словам Солнцева, во вторник осадки пошли на спад и ситуация в Бугуруслане начала стабилизироваться.

Добавим, в регионе после ливней в целях безопасности дорожного движения временно закрыли пять мостов и четыре участка дорог в Асекеевском, Бугурусланском, Кваркенском, Матвеевском, Октябрьском и Александровском районах.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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