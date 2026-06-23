У вернувшейся из Таиланда туристки выявили мелиоидоз

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. <...> Роспотребнадзор информирует о необходимости соблюдать меры профилактики мелиоидоза при поездках», – говорится в сообщении.

Мелиоидоз является опасным тропическим инфекционным заболеванием, распространенным в странах Юго-Восточной Азии. Передача патогена возможна при контакте с загрязненной бактериями почвой, а также через воду, пищу или воздух.

Заболевшую туристку госпитализировали в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре добавили, что ранее в России уже выявлялись два завозных случая мелиоидоза из Таиланда – в 2017 и 2024 годах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube