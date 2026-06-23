На Кубани семь человек пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса

В Краснодарском крае семь человек пострадали при столкновении грузовика и «Газели». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на автодороге «Краснодар – Кропоткин». 46-летний водитель большегруза Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью».

Отмечается, что в микроавтобусе, рассчитанном на шесть пассажиров, находилось 12 человек. В результате пострадали семеро, в том числе трое детей.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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