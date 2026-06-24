В Горловке три человека погибли под завалами атакованной БПЛА пятиэтажки

В Горловке три человека погибли, еще один тяжело ранен в результате ночного удара украинского беспилотника по пятиэтажному жилому дому в Калининском районе. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По данным МЧС ДНР, в результате атаки обрушился один из подъездов с первого по пятый этажи. На месте происшествия начался пожар на площади 200 квадратных метров. В подъезде находились 10 человек, семеро из них смогли эвакуироваться по уцелевшему лестничному маршу. Трое оказались под завалами. Проведение поисково-спасательных работ и тушение пожара осложняла непрерывная угроза атак БПЛА. «Из-под завалов сотрудники МЧС извлекли троих погибших. Всего пострадали четыре человека, из них трое – погибли», – сообщили в ведомстве.

Среди погибших – 22-летний молодой человек, недавно вернувшийся из армии, и его бабушка, уточняет ТАСС. Мать погибшего парня получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

Угрозы обрушения соседних подъездов в атакованном ВСУ доме нет, сообщил Приходько. Жильцы разрушенного подъезда, где находились восемь квартир, будут переселены в маневренный жилой фонд в течение двух суток, заверил он.

Мэр уточнил, что ударивший по дому беспилотник нес около 12 кг тротила.

Горловка, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube