В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, погиб пилот

Сегодня в Краснодарском крае при проведении сельскохозяйственных работ разбился вертолет Ми-2, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, ЧП произошло вблизи хутора Прикубанского в Славянском районе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий.

Краснодар, Анастасия Смирнова

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