В Уфе отразили атаку БПЛА: обломки дронов упали в промзоне

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об очередной атаке беспилотников ВСУ на Уфу. Обошлось без пострадавших.

По его словам, силами Минобороны и службы безопасности промышленных предприятий атака отбита.

«Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», – написал Хабиров в «Максе».

На территории Башкирии с 9:34 по местному времени (7:34 мск) действует режим беспилотной опасности.

Добавим, что режим угрозы БПЛА также введен в соседних регионах – Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Пермском крае.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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