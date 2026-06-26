В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ЧП произошло в Северо-Енисейском районе, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров, данные о пострадавших уточняются.
В экстренных службах рассказали, что обошлось без пожара и разрушений на земле. Размер ущерба устанавливаются.
«Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», – говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Красноярск, Зоя Осколкова
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