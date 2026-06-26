БПЛА ударил по машине скорой помощи в Херсонской области: погибла фельдшер

При ударе украинского беспилотника по машине скорой помощи в Каховском округе Херсонской области погибла фельдшер, водитель тяжело ранен. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Вражеский беспилотник целенаправленно ударил по автомобилю скорой помощи Погибла женщина-фельдшер. Сильно пострадал водитель машины – он находится в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь», – написал он в «Максе».

Губернатор назвал атаку ВСУ на скорую помощь военным преступлением. «Обстрелу медиков нет и не может быть никакого оправдания», – отметил Сальдо.

Власти окажут пострадавшему всю необходимую помощь.

Каховка, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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