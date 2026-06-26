Трех жителей Томской области задержали по делу о госизмене

В Томской области задержали трех местных жителей, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

По данным следствия, фигуранты собирали и передавали представителям украинских спецслужб сведения о российских военнослужащих, в том числе погибших в ходе специальной военной операции.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Томск, Зоя Осколкова

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