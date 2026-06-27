10 человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Волгограду

В результате ночной ракетной атаки ВСУ по Волгограду получили ранения 10 человек. По данным местных властей, повреждены производственные объекты одного из предприятий города в Краснооктябрьском районе.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в канале областной администрации в «Максе».

Пока известно о десяти пострадавших, их доставили в больницу. По информации медиков, угрозы их жизни нет, отметил Бочаров.

По словам главы региона, локальные возгорания ликвидированы, повреждений жилых домов не зафиксировано.

Оперативным службам и муниципальному образованию поручено «провести работы по уточнению последствий, прежде всего по определению числа пострадавших и оказанию им помощи, а также ликвидации последствий», добавил Бочаров.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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