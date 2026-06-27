12 человек пострадали при ударе БПЛА по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области

ВСУ ударили беспилотником по территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты. По предварительной информации есть пострадавшие, данные уточняются», – написал он в «Максе».

По словам главы региона, на месте работают сотрудники экстренных служб, медики оказывают помощь пострадавшим.

«Детонации и пожара не зафиксировано», – сообщил Слюсарь.

Позже глава региона уточнил, что в результате атаки пострадали 12 человек, из них 10 госпитализированы.

«Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала», – добавил глава региона.

Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» «актом особого цинизма со стороны ВСУ». «Враг ударил по самому ценному – по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», – отметил глава региона.

Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» расположен в Неклиновском районе Ростовской области у трассы Ростов-на-Дону – Таганрог и был открыт в 2020 году. Центральным сооружением музея является мемориальный памятник «Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», установленный в 1980 году. На территории музея также находятся Аллея Памяти с воинскими захоронениями, памятник Советскому солдату-победителю, стела «Высота народной памяти» с композицией «Журавли», Аллея воинской славы и доблести, Сад Победы, часовня в честь Воскресения Христова, амфитеатр на 500 мест.

В годы Великой Отечественной войны по территории Самбекских высот пролегала глубокоэшелонированная линия обороны нацистской Германии – Миус-фронт, которая была преодолена лишь в 1943 году в рамках Донбасской наступательной операции. Прорыв Миус-фронта позволил освободить город Таганрог и тем самым завершить освобождение Ростовской области от гитлеровских захватчиков 30 августа 1943 года.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube