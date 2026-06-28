Рецидивист-насильник убил 12-летнюю девочку на кладбище в Кемерове

Пропавшую 25 июня в Кемерове 12-летнюю девочку нашли убитой. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в расправе над школьницей задержан, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, 27 июня в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже дочери. 12-летняя девочка ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. Сотрудники полиции обнаружили тело девочки на кладбище в Кировском районе города спустя два дня после исчезновения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно данным следствия, преступник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело девочки. Экспертам-криминалистам удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина освободился из мест лишения свободы только в мае этого года. Его задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Кемеровской области доложить о ходе расследования дела об убийстве школьницы и установленных обстоятельствах.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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