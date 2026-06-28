«Циничная уловка»: мэр Энергодара рассказал о ночной провокации ВСУ

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о провокации вооруженных формирований киевского режима, которые ночью транслировали с помощью беспилотника фейковую информацию об эвакуации из города с 1 июля.

Глава города заявил, что никакой эвакуации нет. «Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским», – сообщил он в «Максе», подчеркнув, что «враг использует ложь, чтобы посеять страх».

Мэр добавил, что власти города и все службы работают в штатном режиме. «При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно», – отметил Пухов.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только информации от официальных источников.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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