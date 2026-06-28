Дроны ВСУ сожгли 40 автобусов в городском автопарке в Херсонской области

В городе Скадовске Херсонской области 40 автобусов, включая 14 школьных, были уничтожены в результате ночного удара беспилотников ВСУ по местному автопарку. Об этом сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.

По его словам, украинские боевики атаковали автобусы дронами с зажигательной смесью, чтобы полностью их уничтожить. Техника обслуживала Скадовский, Алешкинский и Голопристанский округа области.

«На сегодняшний день уже проведен разговор с губернатором Владимиром Сальдо, сделана заявка – новые автобусы приедут. Нас не запугать, мы восстановим все, что разрушено», – приводит слова Дудки телеканал «Таврия».

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что уничтоженные автобусы должны была возить школьников на занятия, а жителей муниципалитетов – по регулярным маршрутам. Он назвал атаку ВСУ «поступком подлецов, которые сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее».

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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