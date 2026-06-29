В Забайкалье двое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии

В Забайкальском крае два человека погибли, а также семеро пострадали в дорожной аварии. Об этом сообщили оперативные службы.
ДТП произошло на 2-м километре подъезда к селу Бада. Водитель иномарки не справился с управлением, и машина перевернулась. При этом автомобиль рассчитан на пятерых, но в салоне находились девять человек.
От полученных травм скончались двое мужчин в возрасте 20 лет и 21 года. Семеро пострадавших госпитализированы в Петровск-Забайкальскую ЦРБ.
Отмечается, что четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.
Причины аварии устанавливаются, проводится расследование.
Чита, Зоя Осколкова
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