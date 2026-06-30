В Якутии 14 человек отравились во время банкета

В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции. Прокуратура организовала проверку.

Люди отравились во время банкета в ресторане в городе Мирном. В общей сложности медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.

«По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура г. Мирного организовала проверку по факту госпитализации в инфекционное отделение районной больницы ряда лиц, в том числе несовершеннолетних с подозрением на кишечную инфекцию», – сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Якутск, Зоя Осколкова

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